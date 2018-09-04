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04 Eylül 2018 15:39

TED Malatya Koleji yeni döneme hazır

Malatya’da eğitim hayatına başladığı günden itibaren başarılarıyla adından söz ettiren Türk Eğitim Derneği Koleji yeni döneme hazırlıklarını tamamladı.

TED Malatya Koleji yeni döneme hazır

04 Eylül 2018 15:39


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına hazırlanırken kadrosunda büyük değişiklik yapan ve başarıyı hedefleyen TED Malatya Koleji veli ve öğrencileri ile geri sayıma başladı. Lise ve Ortaöğretim Müdürü İbrahim Kayapınar bünyesinde yeni döneme merhaba diyen TED Malatya Koleji ailesi büyük hedefler ile yola çıkıyor. TED ilkokulunda da İlkokul Müdürü Sibel Yalman ve ekibi yeni eğitim-öğretim yılı için döneme hızlı başladı. İlkokul da 1. sınıf öğretmen kadrosu ise Kemal Sarıtaş, Nezihe İnce ve Gizem Özer’den oluşuyor. Okul yönetiminden yapılan açıklamada "TED Malatya Kolejinin ses getiren kadrosu tecrübeli, dinamik ve başarılı eğitimcilerden oluştu.


Tüm öğrenci ve velilerimizle, akademik kadromuzla, çalışanlarımızla yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.




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