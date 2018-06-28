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28 Haziran 2018 11:48

TED Malatya Kolejinde LGS’ başarısı

TED Malatya Kolejinin Liselere Giriş Sınavı (LGS)’de Türkiye geneli başarı yüzdelik dilim ortalamasının yüzde 11 olduğu açıklandı.

TED Malatya Kolejinde LGS’ başarısı

28 Haziran 2018 11:48


1 milyona yakın öğrenciyi ilgilendiren Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları dün açıklandı. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS sonuçlarıyla Türkiye genelinde toplam bin 367 liseye yerleştirme yapılacak. Liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımlandı. Buna göre 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihler alınacak.


Konuyla ilgili TED Malatya Kolejinden yapılan açıklamada, “Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapılabilecek. Başvuruda bulunan 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’sinin sınava girdi. Öğrencilerin yüzde 0,0 - yüzde 0,5 dilimde 5 öğrenci, yüzde 0,5- yüzde 1 dilimde 4 öğrenci, yüzde 1-yüzde 2 dilimde 9 öğrenci, yüzde 3 -yüzde 5 dilimde 2 öğrenci, yüzde 5 - yüzde 10 dilimde 10 öğrenci, yüzde 20- yüzde 51 dilimde 13 öğrenci kazandı. Ayrıca sınava giren tüm öğrencilerimiz dikkate alındığında okulumuzun Türkiye geneli başarı yüzdelik dilim ortalaması yüzde 11’dir. 2018 LGS sonuçlarına okulumuza başarı getiren tüm öğrencilerimizi emek veren tüm okul yöneticileri, öğretmen, velilerimiz kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.




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