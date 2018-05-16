TED’den Ankara’da 15 bin kişilik dev festival

Bu yıl 90. yaşını kutlayan TED, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir kutlama yapacak. Bünyesindeki 38 TED Okulu, TED Üniversitesi, spor takımları, mezun dernekleri, akademik kadrosu, öğretmenleri, velileri, gönüllüleri ve öğretmenleriyle milli bayram bilincini yeniden yükseltmek için kolları sıvayan TED, Genel Merkez ve TED Ankara Koleji ev sahipliğinde 3 günlük bir Gençlik Festivali düzenleyecek. 17,18 ve 19 Mayıs’ta TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde gerçekleştirilecek festivalde yok yok. Spor müsabakalarından, sanat etkinliklerine, rodeodan, dans gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festivalin ikinci gününde ise tüm TED ailesi Anıtkabir’de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olacak.

Manga coşturacak

Türkiye’nin en sevilen müzik grupları arasında yer alan Manga da festivalin ikinci gününde TED Ankara Koleji’nde bir konser verecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacağı üçüncü günde ise 15 bin kişilik geçit töreni düzenlenecek.