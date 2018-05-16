Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 17:04

TED’den Ankara’da 15 bin kişilik dev festival

Türk Eğitim Derneği (TED) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak üzere, 15 bin kişilik dev bir kadroyla gençlik festivali düzenlemeye hazırlanıyor.

TED’den Ankara’da 15 bin kişilik dev festival

16 Mayıs 2018 17:04


Bu yıl 90. yaşını kutlayan TED, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir kutlama yapacak. Bünyesindeki 38 TED Okulu, TED Üniversitesi, spor takımları, mezun dernekleri, akademik kadrosu, öğretmenleri, velileri, gönüllüleri ve öğretmenleriyle milli bayram bilincini yeniden yükseltmek için kolları sıvayan TED, Genel Merkez ve TED Ankara Koleji ev sahipliğinde 3 günlük bir Gençlik Festivali düzenleyecek. 17,18 ve 19 Mayıs’ta TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde gerçekleştirilecek festivalde yok yok. Spor müsabakalarından, sanat etkinliklerine, rodeodan, dans gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festivalin ikinci gününde ise tüm TED ailesi Anıtkabir’de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olacak.


Manga coşturacak


Türkiye’nin en sevilen müzik grupları arasında yer alan Manga da festivalin ikinci gününde TED Ankara Koleji’nde bir konser verecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacağı üçüncü günde ise 15 bin kişilik geçit töreni düzenlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç