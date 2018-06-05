TED’li öğrenci hikaye kitabı yazdı

sınıf öğrencisi Bade Çelik, hikaye kitabı yazdı.

Minik yazar, düzenlenen imza gününde kitabını büyük bir gurur ve heyecanla arkadaşları ve öğretmenleri için imzaladı. Arkadaşları ve öğretmenleri geleceğin yazarını tebrik ederken okul yönetiminden yapılan açıklamada ise, “Minik yazarımız Bade’ nin yazarlık yolunda attığı bu ilk adımda ona destek olan ailesi ve öğretmenini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Küçük yaşına rağmen attığın bu adımda yolun hep açık olsun. Sevgili Bade sana inanıyor ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni istiyoruz” denildi.