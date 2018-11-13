TED'li öğrenciler güneşi inceledi

sınıf öğrencileri İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan gözlem evini ziyaret ederek “Güneş, Dünya Ve Ay'' ünitesi kapsamındaki eğitimlerini yerinde yaşayarak öğrendi.

5.sınıf öğrencileri Fen Edebiyat fakültesi fizik bölümünden, Dr. öğretim görevlisi Tuncay Özdemir tarafından özel teleskop aracı ile Güneşin iç yapısını keyifle inceledi. TED'li öğrenciler, zaman zaman gerçekleşen Güneş patlamalarını fark ederek, güneş lekelerini gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda kolejliler soru cevap yöntemi ile uzay gerçekliğini, ışık hızını ve Galaksiler gibi kavramların anlamlarını öğrendi.