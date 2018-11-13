İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TED'li öğrenciler güneşi inceledi

TED Malatya Koleji ortaokulu 5.

sınıf öğrencileri İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan gözlem evini ziyaret ederek “Güneş, Dünya Ve Ay'' ünitesi kapsamındaki eğitimlerini yerinde yaşayarak öğrendi.


5.sınıf öğrencileri Fen Edebiyat fakültesi fizik bölümünden, Dr. öğretim görevlisi Tuncay Özdemir tarafından özel teleskop aracı ile Güneşin iç yapısını keyifle inceledi. TED'li öğrenciler, zaman zaman gerçekleşen Güneş patlamalarını fark ederek, güneş lekelerini gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda kolejliler soru cevap yöntemi ile uzay gerçekliğini, ışık hızını ve Galaksiler gibi kavramların anlamlarını öğrendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.