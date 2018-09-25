Telefon dolandırıcılarına operasyon

Malatya'da bir vatandaşı telefonla dolandırılması üzerine harekete geçen, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon ile organize telefon dolandırıcılığı suç örgütü üyelerini kıskıvrak yakaladı. Yurt dışı bağlantıları olan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da yaşanan dolandırıcılık olayında, geçtiğimiz 20 Eylül'de Akçadağ ilçesi Çevirme mahallesinde yaşayan H.P. isimli şahsı telefonla arayan telefon dolandırıcı kendisini Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bu görüşmeden kısa süre sonra, H.P.'nin evine giden ve kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, evde bulunan para ve ziynet eşyalarının fotokopisini alacağı yalanı ile 2 bin 205 Euro, 700 TL nakit para, 1 adet 56 gram altın bilezik ve 1 adet 130 gram ağırlığında altın seti alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.P. Akçadağ İlçe Jandarma komutanlığına giderek şikayette bulundu. Telefon dolandırıcılarının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma ekipleri, şahısların köye geldikleri aracın plakasını tespit etmek için yol güzergahındaki kamera kayıtları ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda dolandırıcıların kullandığı aracın tespit edilmesinden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin Malatya merkezde bir otelde kaldıklarının belirlenmesi ile Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan ortak operasyonda telefon dolandırıcıları saklandıkları otelde kıskıvrak yakalanırken, odada ve başka bir bölgede saklanan araçta yapılan aramalarda 1 adet taşlı gümüş yüzük, 1 adet altın küpe, 1 adet çeyrek altın, 2 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın set, 850 Türk lirası nakit para ile bazı bankalara ait para yatırıldığına dair dekontlar ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan araştırmalarda şahısların organize bir şekilde ülke genelinde örgütlü olarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Suç örgütünün, Gürcistan ve Kıbrıs bağlantılarının da ortaya çıkarılması ile soruşturma genişletildi. Bu kapsamda örgütü Gürcistan'dan yönettiği tespit edilen M. A. ve M. R. E. isimli şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yine Kıbrıs'ta ve Adana'da bulunan ve paraların aktarıldığı tespit edilen çete üyeleri F.S ve E.K. isimli şahıslar hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına da mahkeme kararı ile tedbir konuldu. Akçadağ İlçe Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında çete üyelerine araç temin eden ve haksız kazanç sağladığı belirlenen R.M. ve E.T. isimli şahısları da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden L.B. ile D.S. tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Malatya'da gözaltına alınan ve üzerinde sahte kimlik çıkan L.B. isimli şüphelinin dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, kasten yaralama gibi 20 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu ve hakkında halen 6 ayrı suçtan da arama kaydı olduğu tespit edildi.