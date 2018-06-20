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20 Haziran 2018 17:47

Telekomspor, U17 Gençler 2. Kademe müsabakasında 2-0 mağlup oldu

U 17 Gençler 2.

Telekomspor, U17 Gençler 2. Kademe müsabakasında 2-0 mağlup oldu

20 Haziran 2018 17:47

Kademe müsabakısnda Malatya’yı temsil eden Telekomspor, Seyhan Belediyespor ile oynadığı ilk maçta rakibine 2-0 yenildi.


Malatya temsilcisi Telekomspor’un yer aldığı Türkiye U17 Gençler 2. Kademe müsabakaları Hatay’ın Samandağ ilçesinde önceki gün oynandı. 1. Kademe müsabakaların sonunda gruptan birinci olarak adını üst tura yazdıran Telekomspor, 2. Kademe ilk maçında karşılaştığı Seyhan Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu. Mavi-beyazlıların teknik sorumlusu Cumali Dedeoğlu, oynadıkları iyi oyunu skora yansıtamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Futbolcularının saha içerisinde gösterdikleri gayretten ve mücadeleden memnun olduğunu belirten Dedeoğlu, “Uzun yıllar sonra bir turnuvada Malatya’yı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Hatay’a alabileceğimiz en fazla puanı almak için geldik. Sıcak bir havada oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Hepsini kutluyorum. 3 yıldır bir arada oynayan bir ekimiz var. Çocuklarımız gelecek vaat ediyor. İnşallah oynayacağımız diğer maçlarda daha iyi skorlar alarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.




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