Temel çalışmasının 4 katlı binanın zeminini kaydırdığı iddiası

Yıkılma tehlikesi nedeniyle bina belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İddiaya göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde eski bir binayı yıkıp yerine yenisini yapmak isteyen bir müteahhitlik firması, 10 gün önce yeni inşaatın temel çalışmalarına başladı. Temel çalışmaları sırasında hiçbir önlem alınmadığı ileri sürülürken bitişikte bulunan 4 katlı binanın zemininin 10 santimetre kaydığı iddia edildi. Zemini kayan bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek, mühürlendi. Ekipler tahliye çalışmaları esnasında binada yaşayan 4 aile ve 2 iş yeri sahibini apar topar binadan çıkardı. İnşaatı yapan firmaya tepki gösteren bina sahipleri konuyu mahkemeye taşıyarak firmadan şikayetçi oldu.

Mağdurlardan Atanur Dede, binada yaşayan ailelerin apar topar çıkarıldıklarını belirterek, "Artık iş işten geçti. Bunun bile ne kadar sağlıklı olduğunu bilemiyoruz” dedi.

Konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve firma hakkında şikayetçi olduklarını belirten Dede, “Bilirkişi geldi ve bizi doğruladı. Hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Artık iş yargıda, inşallah mağduriyetimiz giderilir” ifadelerini kullandı. Eşyaların binada kaldığını vurgulayan Dede, yetkililerden bu konuda da yardım istedi.

Daire sahiplerinden Kasım Tahsin Baysal ise önlemsiz yapılan temel çalışmasından dolayı büyük zarara uğradığını savunarak, sorumlulardan tazminat talep edeceklerini söyledi.