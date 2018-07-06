Temmuz ayı meclis toplantıları tamamladı

Oturumunda gündemdeki maddeler, komisyon raporları ve teklifleri tek tek görüşerek onayladı.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı. Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu İnönü Mahallesinde park alanı olarak geçen alanın resmi kurum alanı olarak dönüştürülmesine ilişkin İmar Komisyon Raporu görüşülerek onaylandı. Meclis ayrıca Karakavak Mahallesindeki park alanı olarak geçen alanın da bir kısmının cami alanı olarak değiştirilmesi yönündeki raporu da onayladı. Diğer maddelerinde görüşülmesinden sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alınan tüm kararların Malatya ve Yeşilyurt İlçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Temmuz Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisinin Ağustos Ayı toplantısının 7 Ağustos 2018 Salı günü saat 14.00’de MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.