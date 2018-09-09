Teniste Malatya sporcuların başarısı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Batman Valiliği, Batman Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen Doğu Ligi Tenis Turnuvası 19 ilden 34 takım ve 350 sporcunun katılımıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Batman’da gerçekleştirildi.

Batman’da ikincisi düzenlenen Doğu Ligi Tenis Turnuvası’nda erkeklerde Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü şampiyon oldu.

Turnuvada erkeklerde takım halinde şampiyon olan Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü oyuncusu Turgay Altıkulaç, geçtiğimiz yılda takım olarak katıldıkları turnuvada şampiyonluk elde ettiklerini belirterek “Her yıl kulüplerdeki oyun kalitesinin arttığını gördük. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada şampiyonada gördük ki, kulüplerde oyun kalitesi her geçen gün artıyor. Bu tür organizasyonların imkan dahilinde arttırılmasını istiyoruz. Bu etkinlikler artarsa Doğu’da başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Altıkulaç, takım olarak yıl turnuvalara katılacaklarını da belirterek başarılarının devam edeceğini söyledi.