Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 08:54

Ters yöne giren araç üç araca birden çarptı: 3 yaralı

Malatya’da otomobille ters yönden gelen sürücü 3 aracı önüne katarak sürekledi.

Ters yöne giren araç üç araca birden çarptı: 3 yaralı

01 Ağustos 2018 08:54

Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kanalboyu Caddesi Kernek meydanı girişindeki kavşakta meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre ters yönden gelen İ.S.İ. yönetimindeki 19 LH 670 plakalı otomobil kavşak içerisinde önce 12 EA 763 plakalı İbrahim Ö. yönetimindeki otomobile ardından da Fatih Y. yönetimindeki 44 PL 949 plakalı otomobil ile 44 LT 201 plakalı İsmail S. idaresindeki minibüse çarptı.Kazada İ.S.İ (25), İ.Ö. (38) ile F.Y. (30) yaralandı


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nediyle trafik bir süre aksarken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç