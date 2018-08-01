Ters yöne giren araç üç araca birden çarptı: 3 yaralı

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kanalboyu Caddesi Kernek meydanı girişindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre ters yönden gelen İ.S.İ. yönetimindeki 19 LH 670 plakalı otomobil kavşak içerisinde önce 12 EA 763 plakalı İbrahim Ö. yönetimindeki otomobile ardından da Fatih Y. yönetimindeki 44 PL 949 plakalı otomobil ile 44 LT 201 plakalı İsmail S. idaresindeki minibüse çarptı.Kazada İ.S.İ (25), İ.Ö. (38) ile F.Y. (30) yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nediyle trafik bir süre aksarken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.