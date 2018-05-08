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08 Mayıs 2018 17:09

TES’den Kaymakam Zengince’ye ziyaret

Malatya Türk Eğitim Sendikası (TES) Başkanı Çetin Türkyılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcisi ile birlikte Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret ederek ilçedeki eğitim faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

TES’den Kaymakam Zengince’ye ziyaret

08 Mayıs 2018 17:09


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe Kaymakamı Zengince, Malatya Türk Eğitim Sendikası (TES) Başkanlığı görevine yeni seçilmiş olan Çetin Türkyılmaz’a görevinde başarılar dileyerek, “Sivil toplum kuruluşları toplumun bir gerçeği olup önemsiyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor hizmetlerinizde başarılar diliyorum” dedi.


Malatya Türk Eğitim Sendikası Başkanı Çetin Türkyılmaz da, "Bizleri makamına kabul ede ve güzel misafirperverlik gösteren Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’ye şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.




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