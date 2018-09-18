TESK, TOBB ve Türk-İş başkanlarından MESOB'a ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Engin Atalay, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, kur artışı ile birlikte fırsatçıların türediğini dile getirerek “Türkiye'de başı boşluk var, kontrol yoktur. Bir torba un 70 TL'den 110-140 TL'ye kadar çıkmış bir durumda. Marketlere gittiğiniz zaman gerçekten el yakıyor. Kime sorarsanız sorun, ‘Suya niye zam geldi' diyoruz, ‘Dolara zam geldi ya' cevabını veriyor., ‘Papaz aldık içeri koyduk' diyor. Allah göstermesin, 3 tane Papaz alsaydı bize ne yaparlardı. Hele ki bir papaz almışız. Milletimiz perişan. Ülke için, bayrak için, vatan için, ezan için ki 15 Temmuz'da bu millet sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü ile bu millet ölüme koştu, tankın altına girdi, uçağa karşı koydu, göğsünü siper etti, burada en büyük desteği de esnaf ve sanatkar camiası verdi" ifadelerine yer verdi.

Keskin TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Palandöken ve Milletvekili Tüfenkci'ye dönerek, Siz üçünüz de Cumhurbaşkanımıza yakınsınız, inanın FETÖ gitti ama kırıntıları var. Müthiş bir şekilde canlanıyor. FETÖ'nün yerini doldurmak isteyen büyük gruplar var. Dini siyasete alet eden insanlar var. Bunlara fırsat vermeyin. Ülke bir daha 15 Temmuz'ları kaldıracak güçte değil. Allah bir daha böyle bir günü göstermesin. Türk milleti 7'den 70'e kadar sonuna kadar bu bayrağı, bu topağı, ezanı savunmaya canı pahasına varız, ama kötülere fırsat vermeyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olalım” diye konuştu. Gümrük ve Ticaret eski bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin Ahilik kültürüne ihtiyacı olduğunu dile getirerek “Zor zamanlarda en fazla zarar gören camialardan birisi de esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz. Ama esnaf ve sanatkar kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı esnaf ve sanatkarlarımız bu fırsatçılara da Allah'ın izniyle fırsat vermediği gibi İnşallah devletimizin ve hükümetimizin desteğiyle bizlerde esnaf ve sanatkar camiasını ezdirmeyeceğiz. Çünkü 15 Temmuz'da sizler kendinizi gösterdiniz. Bu vatana, demokrasiye sahip çıkarak, yerli duruşunuzla, milli duruşunuzla sizler özellikle ülkemize sahip çıkma noktasında gerçekten elinizden gayreti gösterdiniz. Esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz esasında ekonominin omurgası, bel kemiği. Tüccarı, ihracatçısı, sanayicisi herkesin ekonomide elbette önemli görevleri var. Ama esas ekonomiyi ve çarkları döndüren esnaf ve sanatkar kardeşlerimizdir. Fiyatlandırmayı Dolar ve Avro üzerinden yapanlara da bu imkanı tanımamak lazım, fırsatçılara gereken müdahaleyi yapmak lazım. Fırsatçılara gerektiği şekilde müdahalelerle, cezalarla bu başıboşluğun veya fırsatçılığın önüne geçilir diye düşünüyorum. Zincir mağazaların tehdidini biliyoruz. Bizim zamanımızda yasası hazırdı. İnşallah bu hükümetimiz de gerekli ve sağlıklı adımları atarak özellikle esnafımızın bu alandaki şikayetini giderecektir.” diye konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'de iç piyasada ciddi bir sıkıntı olduğunu belirterek, “35 yıldan beri esnaf kuruluşlarının içindeyim. İç piyasada doların böyle aniden yükselmesini yapan kişileri Allah'a havale ediyorum. Kooperatif kredilerinde bir durgunluk var. Bu kredilerin biran önce açılmasını istiyoruz.” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken, TESK Genel Kurulu'nun ardından ilk ziyaretini memleketi Malatya'ya yaptığını belirterek, esnaf ve sanatkarın yaşamış olduğu sorunları her zaman takip ettiklerini ve bunların çözümü için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Palandöken, “Malatya özellikli bir şehir, güzellikli bir şehir” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Battalgazi Belediyesinden hemşehrilik beratı almasına da değinen Palandöken, “Malatya'nın Kayserilisi oldu. Kayserili, birde Malatyalı olunca düşünün artık. Malatya ile ilgili yapılacak yatırımlarda bize çok destekleri olacak” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanlığına yeniden bir Malatyalının seçildiğini belirterek, “Bir hemşehriniz, tekrar TESK Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi. Kendisi ile gurur duyuyoruz. 2.5 milyon esnafın bütün yükü omuzlarında. Bunları da gayet yakından bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, hepinizin derdiyle dertlenen, bunları en üst makamlara kadar en uygun dille ifade eden bir başkanımızın olması, hemşehrimizin olması, memleketimiz açısında gurur veriyor. Bendevi Palandöken'in yeni başkanlığı hayırlı,uğurlu olsun” diye konuştu.