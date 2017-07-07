Tevfik Temelli Caddesin’de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Malatya kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi prestij cadde projelerine de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında altyapısı baştan aşağı yenilenen Tevfik Temelli Caddesi standartlara uygun hale getiriliyor.

Tevfik Temelli Caddesi’nde hayata geçirilen proje, bölge esnafı ve halkının da önerileri dikkate alınarak yapılıyor. Cadde de yapılacak çalışmayla ilgili anket çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım ve cep otopark yapım işine devam ediyor.

Yol aksı içinde kalan 80 ağacın yerine 400 ağaç diken Büyükşehir Belediyesi, 2 kilometre uzunluğundaki caddenin yol genişliğini 12 metre’ye çıkardı. 3 metre genişliğinde kaldırımların yapıldığı cadde de 120 cm genişliğinde bisiklet yolu da yapılıyor.

Cadde üzerinde trafiğin aksamaması, düzensiz otoparkların yaşanmaması için 2 metre genişliğinde cep otoparklar yapan Büyükşehir Belediyesi, caddeye 30 metre arayla estetik aydınlatma direkleri de monte ediyor.

Akça ağaç, lale ağacı ve ıhlamur gibi yetişkin ağaçların ekildiği cadde yakın bir zamanda sıcak asfalt ile kaplanacak.