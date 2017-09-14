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14 Eylül 2017 16:14

TFF onayladı, Bursaspor maçı yeni statta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son denetimlerin ardından Malatya Stadyumu’nda müsabaka oynanmasına onay çıktı.

TFF onayladı, Bursaspor maçı yeni statta

14 Eylül 2017 16:14


Bursaspor ile Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde TFF tarafından görevlendirilen Tuğrul Hocaoğlu İsimli denetçi tarafından zemin, soyunma odaları, ışıklandırma, elektronik bilet sistemi ve tribün gibi daha önce eksikleri belirlenen noktaları denetlenen stadyuma müsabaka oynanması için onay çıktı.


E bilet sistemi alt yapısı hazır hale getirilen stadyumda Bursaspor maçında Doğu-Batı-Kuzey ve Güney tribünlerinin tamamının açılacağı belirtildi. Bugün son kontrolleri yapılan stadyumda denetçi Hocaoğlu, zemin, ışıklandırmada, kapı giriş ve çıkışlarının son durumuna bakarak rapor tuttu.


TFF denetçisi Tuğrul Hocaoğlu’na Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen Fatih Doğan, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ve Stat Müdürü Cem Eren eşlik etti.


Stadın müsabaka oynanmasına onay çıkmasının ardından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Bursaspor maçı biletlerini yarından itibaren satışa çıkaracağı belirtildi. Müsabaka biletlerinin yeni stadyum yanında ve İnönü Stadı’ndaki Passolig gişelerinden satışa sunulacağı ifade edildi.




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