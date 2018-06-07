TFFHGD Malatya Şubesi iftar programında bir araya geldi

Havuzbaşında’ki iftar programına TFFHGD Malatya Şube Başkanı Ata Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Engin Seyhan, Harun Reşit Güngör, Kerem Candaş, Burak Sami Şad, MHK eski üyesi Zafer Demir, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF Malatya Başkanı Seyfullah Özdemir, TFF Temsilcisi Faik Demez, MHK Bölge sorumlusu Ömer Karaca, İHK Başkanı Kaan Akın Öz, İHK üyeleri, Malatyalı işadamı Hakan Çetin ile Gözlemci ve hakemlerle kalabalık bir topluluk katıldı.

Programda TFFHGD Malatya Şubesi Başkanı Ata Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yıldırım, hakem ve gözlemciler olarak Malatya’da güzel bir tablo oluşturduklarını kaydederek, “Öncelikle gecemize katıldığını için sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Burada aynı çatı altında bir arada olmamız en güzel görüntü aslında. Hakem ve gözlemciler olarak yorucu bir o kadar da keyifli bir iş yapıyoruz. Koca bir sezonu geride bıraktık ve bu sene de Malatya olarak iyi bir performansımız söz konusu oldu. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bir kez daha” diye konuştu.

İftar programının sonunda ise emektar isimlere plaket taktimi yapıldı.