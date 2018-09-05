Ticaret Borsası Başkanı Özcan’dan ekonomik saldırılara tepki

Son günlerde Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunlara değinen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünyadaki küresel okoni baronları tarafından Türkiye’nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve yönetimi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya’nın ortak paydaları olduğunu ifade ederek “Malatya’daki meslek grubumuzdan en önemlisi olan MESOB, kayısı ile ilgili gerekli bütün hassasiyetleri gösteriyor. Başkanımız gerektiği zamanlarda gerektiği yerde de açıklamalar yapıyor. Biz Şevket Keskin’in yapmış olduğu bütün çalışmalardan, bundan sonra da yapacağı bütün çalışmalarda başarılar diliyoruz" dedi.

Ülke gündemine de ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, Türkiye’nin dış güçler tarafından ekonomik bir savaşla karşı karşıya bırakıldığını vurgulayarak, "Bu tamamen siyasi, belli çevrelerce özellikle küresel ekonomi baronları tarafından Türkiye’yi esaret altına almaya çalışan grupların girişimi. Biz de Ticaret Borsası olarak özellikle kayısı ihracatının yapan ve onları temsil eden yaklaşık 300 milyon dolar gibi bir ciroyu temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak daha önce de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptık. Türkiye çok güçlü bir ülke bu coğrafyada geçmişte de ekonomik saldırılara sosyal ve siyasal bir sürü saldırıya maruz kalmıştır. Ama hepsinden güçlenerek çıkmıştır. İnşallah bu ekonomik sıkıntıları da bir an evvel hükümetin acil eylem planında aldığı kararları da uygulamasıyla atlatıp tekrar Türkiye ekonomisini normalleştiği bir döneme gireceğiz" ifadelerini kaydetti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin’de ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ramazan Bey göreve geldikten sonra kayısının fiyatı da normal yerlerde iyi yerlerde, döviz kurlarının dışında. Malatya’da herkesin kayısı ya bir ilgisi var. Ben Ramazan başkanın bu işi çok iyi götüreceğini yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ekonomik baskı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Keskin, “Silahla yapamadıklarını ekonomi ile yapmaya çalışıyorlar. Bunun içerisinde de esnaf ve sanatkar camiası olarak gece gündüz en fazla zorluğu gören biziz en fazla direnç gösteren biziz. Hükümete destek vermek ülke meselesidir. Bu başkasının meselesi değil, bu bir ülke meselesi. Tabii en büyük sıkıntımız önümüzü görmemek. Dövizin günlük 300-400 oynaması Bir Hayli tüccarımızı, sanayicimizi, esnafımızı tedirgin etmektedir. Bu bir gerçek, sıkıntı içerisindeyiz. Ama mesele ülke olunca her şey geride kalıyor. Özellikle Maliye Bakanımızın tasarrufa gitmesi söylemleri var ama ben şunu söyleyeyim; bu tasarrufu öncelikle belediyelerin alması lazım. Eğer ki belediyeler tasarrufa girmezse hükümet kendisi tasarrufa girmezse vatandaşın tasarrufu ile bunun çözüleceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Keskin, Malatya’da sivil toplum kuruluşları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmek istediklerini ve bu konuda girişimlerde bulunduklarını da anlatarak, "Altay Kışlası’nın içerisindeki bir alanın Küçük Sanayi Siteleri için sürekli talep ediyoruz. Küçük Sanayi Sitelerinin, eğer büyükşehir isek, şehir dışına çıkartılması gerekiyor. Bu benim en büyük idealim. Küçük sanayi sitelerini mevcut yerlerinden kaldırılıp Malatya’ya en az 100 yıl hitap edecek bir sanayi bölgesi, bir sanayi kenti istiyoruz" diye konuştu.