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14 Nisan 2017 18:00

TİMAV Malatya Şubesi referandum kararını açıkladı

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Malatya Şubesi, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda evet oyu kullanacaklarını açıkladı.

TİMAV Malatya Şubesi referandum kararını açıkladı

14 Nisan 2017 18:00


Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen TİMAV Malatya Şube Başkanı Mehmet Demirbaş ve yönetim kurulu üyeleri Pazar günü yapılacak olan referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.


Milletin, iradesine ipotek koyan tüm bu oligarşik vesayete dur demek için 15 Temmuz’da ortaya koyduğu güçlü tavrı 16 Nisan referandumunda taçlandıracağını belirten Şube Başkanı Demirbaş, “TİMAV Malatya Şubesi olarak, 15 Temmuz’da işgalci ve terörist darbe girişimine hayır diyerek dünyanın mazlum, mağdur, sömürülen ve geri bırakılmış halklarına nasıl örnek olduysak, 16 Nisan referandumunda da bağımsızlığımız için, dünyaya umut olmak için ‘Evet’ diyoruz” ifadelerine yer verdi.


16 Nisan’ın bir sonuç değil yeniden yükselişe güçlü bir başlangıç ve sıçrama noktası olduğunu ifade eden Demirbaş, "Anayasanın değişecek olan 18 maddesinin her birinin detayı ayrı ayrı incelendiğinde daha güçlü bir demokrasi, daha hızlı ve işlevsel bir hükumet, daha genç ve dinamik bir meclis, daha güçlü ve 2023, 2071 hedeflerine hızla, emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye görülecektir. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Malatya Şubesi olarak, millet devlet kaynaşmasının daha da güçlenmesi, güçlü bir hükumet ve meclis ile millet iradesinin tecelli etmesi, istikrar, güven ortamı, maddi ve manevi refahın daha da hızlanması, her türlü şer odaklarının inlerinde boğulması, millete hizmet ekseninde dinç ve dinamik kadroların daha da artması, oligarşik yapıların tarihin çöplüğünde yerini alması için ‘evet’ diyoruz” dedi.




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