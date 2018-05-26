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26 Mayıs 2018 12:03

Tiyatro Topluluğuna ‘En İyi Komedi Ödülü’

Türkiye Üniversitelerarası Tiyatro Festivali 2018 Yarışmasında İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ‘Karmakarışık’ oyunu ile ‘En İyi Komedi’ ödülünü aldı.

Tiyatro Topluluğuna ‘En İyi Komedi Ödülü’

26 Mayıs 2018 12:03


Tiyatro Topluluğu Akademik Danışmanı olan Öğr. Gör. Ersin Aycan yarışma hakkında yaptığı değerlendirmede bu yılki festivalde en iyi komedi dalında ödül almalarının en güzel yanının yarışan bütün oyuncuların oyunculuk bölümü oyuncusu olması olduğunu ifade etti.


Aycan, “Bunlardan bir kaçı Marmara Üniversitesi Oyunculuk Kulübü, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü, İstanbul Devlet Konservatuar Tiyatro bölümüdür. Biz ise sadece Tiyatro Topluluğu olarak üniversitenin muhtelif bölümlerindeki arkadaşları alıp yetiştiriyoruz ve oynatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden aradaki farkı da gözetmek gerekiyor” İfadelerine yer verdi.


İnönü Üniversitesi olarak iyi bir ödül aldıklarını belirten Ersin Aycan, “Yarışmada en iyi müzikal, en iyi komedi, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu gibi kategorilerde ödüller verildi. Sergilenen oyunlar içerisinde zaten çoğu oyun komediydi. Biz de en iyi komedi ödülünü alarak üniversitemizi temsil ettik” şeklinde konuştu.


Bu ödülün topluluk açısından önemine de değinen Aycan, “Bu Topluluk olarak katıldığımız ikinci yarışmadır. İkisinde de elimiz boş dönmedik. “Kanlı Nigar” oyununda “En İyi Müzik Ödülünü” almıştık. “Karmakarışık” oyununda da “En İyi Komedi Ödülünü” aldık. En iyilerle gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder” İfadelerini kullandı.


Son olarak gelecek sezon hakkında konuşan Aycan, “5 yıldır komedi oynuyoruz. Bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl komedi dışına çıkacağız gibi görünüyor ama yine de zaman ne getirir bilemiyoruz. Şu an gelecek olan öğrencilerin profilleri ne olur tam olarak kestiremiyoruz. Önümüzdeki yıl en az iki büyük oyun oynatmayı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi tek perdelik diğeri de iki perdelik bir oyun olacak. Bir tanesi büyük oyun bir tanesi de açılış oyunu gibi düşünülebilir. Birini Kasım-Aralık ayında diğerini de Mart-Nisan ayında sergilemeyi düşünüyoruz. Bir de tiyatro festivalinin üçüncüsünü yapmayı planlıyoruz. Gelecek sene bu seneden daha yoğun bir tiyatro yaşayacağız gibi görünüyor” diye konuştu.




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