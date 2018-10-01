TKB'den Yazıhan Belediyesine ödül

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada kazanan belediyeler açıklandı. Yarışma çerçevesinde Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün Yazıhan'ın tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacı ile başlattığı “Yazıhan Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor'' projeleri kapsamında iki yıldır hızlanan Ansır Mağaraları Çevre Düzenlemesi ve Yürüyüş Yolu projesi Tarihi Kentler Birliği'nden başarı ödülünü aldı.

62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü Antalya'da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı'nda düzenlenecek olan ödül töreni ile başarı ödülü Yazıhan Belediyesine verilecek.

Konuyla ilgili konuşan Öztürk “Ansır Mağaraları oluşum aydınlatmaları, yürüyüş parkuru, seyir terasları yapılarak çevre düzenlemesi ile birlikte ziyaretçilerin kontrollü bir şekilde yeme, içme, konaklama ve gezi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır. Tarihi Ansır Mağaraları restore edilerek Ansır Mağaralarını doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışı ve kampçılık gibi spor ve alternatif turizm konularının kesiştiği bir noktaya dönüşecek. Bu Proje ile birlikte saklı kalmış tarihi ve doğa güzelliğine sahip olan Ansır Mağaraları gün yüzüne çıkartılmış olacaktır. Malatya ve çevre illerden ilçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi kültürel ve tabiat varlığı kapsamındaki tescilli kültür ve tabiat varlıklarını yoğun bir şekilde ziyaret edeceklerdir. Fethiye Mahallesinde bulunan 600 yıllık Uzun Hasan cami, Seyid Ali Sultan Kızıldeli ile birlikte Ansır mağaralarını da ziyaret etmeleri ile birlikte bölge turizm açısında gelişecektir. Hazırlanan bu proje ile ilçemizin turizm potansiyelini arttırmaya, ekonomiye katkı sağlayacaktır. Hazırlanan proje kapsamında bir kültür ve tabiat varlığı daha ayağa kaldırılacaktır. Bütün tarihi eserlerimizi gelecek nesillerimize en doğru şekilde aktarmak istiyoruz. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfımız da bu adımlarımızı ödüle layık görüyor. Bu yol çok uzun ve zorlu olsa da inanç ve azimle hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan jüri sonuçlarına göre 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 Başarı dalında proje ödüle değer görüldü.