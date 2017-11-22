TKDK Malatya’da koyun keçi yetiştiriciliğini artıracak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Darende’de koyun ve keçi yetiştiricilerine verilecek olan hibe konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, TKDK’nın önümüzdeki ay içerisinde yeni ilana çıkacağı ve yüzde 70 kırsaldaki desteklemeler ve yatırımlarla alakalı küçükbaş hayvancılığı ilgilendiren destelemelerin olacağını belirterek, TKDK olarak koyun, keçi yetiştiriciliği konusunda önemli projelere sahip olduklarını söyledi.

Tunç, “Bu konu önemli bir konu ve Malatya’da daha önceden var olan koyun keçi yetiştiriciliğin son yıllardaki düşüşünü biz tersine çevirmek istiyoruz. Vereceğimiz destekler ve hibelerle bunu tam tersine çevirmek istiyoruz. Darende ilçemiz iklim ve coğrafi şartlarıyla küçükbaş hayvancılığın gelişmesi gereken özellikte. Hedefimiz bundan sonra Malatya’da çıkacağımız çağrılarla en fazla projeyi koyun keçi yetiştiriciliği alanında vermek. Bu konuda Allah nasip ederse önümüzdeki ay bu konuya ilgili çağrıya çıkacağız ve bizim desteklerimizle yaklaşık yüzde 50’si hibe olmak üzere inşaat ve ekipman desteğini vermekteyiz. Devletin de bu anlamda ciddi destekleri bulunmakta, buradaki arkadaşlarımız yetiştiricilerimize gerekli bilgileri anlatacaktır" şeklinde konuştu.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise, “Geriye dönük Darende’de TKDK yatırımlarına baktığımızda Darende İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yaptığı projeler dikkat çekmektedir. Aynı başarıları yeni çağrı döneminde de devam ettirmek istiyoruz. Darendeli çiftçilerimiz yeniliklere açık. Başarının devamı için çiftçilerimizin ve çiftçilerimizi temsil eden kuruluşların öncülük yapması gerekiyor. Yaptığı projelerle örnek gösterilen Darende İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yeni çağrı döneminde yeni başarılar elde edeceğine inanıyor ve gayret gösteriyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Darende Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Malatya TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya TKDK Proje Ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile yetiştiriciler katıldı.