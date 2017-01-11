TKDK’dan kan bağışı çağrısına destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çalışanları kan bağışı çağrısında destek verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya Koordinatörlüğü (TKDK), Kızılay’ın kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamanın ardından kan bağışı yaparak Kızılay’ın çağrısına destek verdi.

Kurum içerisinde kurulan kan bağışı standında kan veren çalışanlar ban bağışı çağrısından sonra bu sosyal sorumluluk projesine destek vermek için bağışta bulunduklarını söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Türk Kızılay’ı Genel merkezinin çağrısı üzerine kurum olarak harekete geçtiklerini söyledi.

Tunç, “Bugün burada Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak kan verme kampanyasına destekte bulunuyoruz. Bilindiği üzere son zamanlarda kan stoklarının büyük miktarda azalmasından dolayı bu kampanyaya katılmak için talepte bulunduk. Bütün Kamu kuruluşlarını da bu kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz. Umarım bu çağrımız gerekli yerlere ulaşır” şeklinde konuştu.