TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek iş dünyasının temsilcileri ile istişarede bulundu. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bunları da aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kayısının başkentine gelmekten ve hemşerilik beratı almaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Malatya Ticaret Borsası'nı da kayısı üzerine lisanslı depoculuk konusundaki öncülüğü ve çalışmaları için tebrik etti.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan'ın ev sahipliğindeki ziyarette TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yer aldı.

Faiz, enflasyon ve dövizin üçünün birden yükseldiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bunları da aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hisarcıklıoğlu, sorunların çözümü için oda ve borsalar ile ardından da hükümet ile çok yakın ve sıkı çalıştıklarını anlattı.

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya'da Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesini kurduklarını belirterek “Yer tahsisi yapıldı, tüm işlemleri tamamlandı, yönetimi oluştu. Tabi burada hızlı davranmak lazım ve parselasyonu hızlı bir şekilde yapmamız lazım.” şeklinde konuştu.

Malatya'da Organize Seracılık Bölgesi oluşturulması adına da çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Tüfenkci, bu konuda epey ilerleme sağladıklarını ve yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Borsa Başkanı Ramazan Özcan'da konuşmasında Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Malatya'dan verdiğimiz bu birlik ve beraberlik mesajları ile bu krizinde üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu birlikteliğimizi koruduğumuz sürece yaşanan bu süreci de 2-3 ay içerisinde atlatacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Özcan, ayrıca kayısı da yaşanan kükürt sorunu ile ilgili halen bir çözüm bulunamadığını da belirterek bu konuda gerekli desteğin verilmesini talep etti.