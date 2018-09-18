TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kriz değerlendirmesi

Türkiye'nin bir çok kriz ve çalkantı atlattığını ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ama Allah'a çok şükür hepsinin de üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetimlerin Ekonomik Kalkınmadaki Rolü' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Şehirlerin artık geçim ve yaşam merkezi olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Dünyada ülkeler arasında ekonomik yarış bitti, şehirler içinde başladı. Para şehirlerde, onun için herkes şehrine daha katkı sağlamış durumda. Bugün yıldız şehirler birbirleriyle yarış ediyor, ülkeler değil. Bugün Türkiye'de kırsal kesimden göçü de tamamlamış durumda. Artık şehirler esas üretim merkezi, ana aktör oluyor dünyada. Artık dünyada kümeleşme var. Bakınız, bütün dünyadaki mezatçılar, Londra'da odaklanmış durumda. Bazen de İsviçre'nin Basel kentinde de ilaç üreticileri odaklanmış durumda. Birbirine teknoloji ve bilgi akışı sağlanıyor. Bu kapsamda bu hem de maliyetleri düşürüyor. Bu kapsamda diyorum ki artık şehirlerimizin hedef koyup hangi konuya odaklanacaksa, bu konunun dışına çıkmadan o konuyla zenginleşmeyi ortaya koymamız lazım” şeklinde konuştu.

Son 25 yıla bakıldığında birçok kriz ve çalkantının yaşandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Ama Allah'a çok şükür hepsinin de üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bakınız üstesinden gelebilmenin yolu iki tane şeyden geçer, umut ve güven. Umut ve güvenin olduğu her yerde zorlukların tamamı aşılır. İnsan olarak yaşadığınız kendi zorluklarınızı da hatırlayın, dönem dönem insan olarak, birey olarak yaşadığımız zorluklar oldu, umudumuzu korursak, güvenimizi de tam ortaya koyarsak işte o zaman bütün bu krizler geçer. Gelir-geçer haberiniz olsun” ifadelerini kullandı.

Malatya kayısısının aldığı coğrafi işaret tescil belgesinin önemine de dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bir de önemli bir şey var, yerel ürünlerimize sahip çıkmak. Türkiye'de 3 tane ürün, coğrafi işareti Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş. Bir tanesi Antep'in baklavası, ikincisi Aydın'ın inciri, üçüncüsü de Malatya'nın kaysısı. Bakınız, İtalya tescillediği parmesan peynir markasından 1,5 milyar Avro gelir elde ediyor. Biz peki kayısı ihracatında ne kadar kazanıyoruz? 350 milyon dolar. Şimdi soruyorum size 350 milyon dolar mı kazanmak ister Malatya, 1,5 milyar Avro mu kazanmak ister. Malatya kayısısı olarak hem Türkiye'de, hem dünyada satabilmek için sizden Malatya'dan izin alması lazım. Onunda bedeli var, onu da siz kazanacaksınız. Başka ülkelere gittiğim zaman görüyorum, Malatya kayısısı diye getiriyorlar, vallahi billahi Malatya kayısısı ile alakası yok. Siz yiyorsunuz her zaman ama şu önümüzdeki kayısıların dörtte biri, adam Malatya kayısısı diye ikram ediyorlar. İşte bu yasak, yasayı, cezayı uygulayacaksın, dünyanın her tarafında uygulayabiliriz. Malatya kayısısı diye satamazlar ve markalaşma da böyle geliyor” diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olamayacağını ifade ederek, “Domates 5, üzüm 7 lira. Ben bir günden bir güne çıkıp bunları ağzıma almadım. Çünkü bir ateş var, yanmaya devam ediyor. Bu ateş bizin ülkemizde bir asırdır var, bu oyun devam ediyor. Benim bundan 5 sene evvel bir konuşmam vardı ‘IMF'e borç öderseniz başına gelmeye dert kalmaz' diye. Türkiye ne zaman silkinmeye çalışsa ayağına bir oyunlar yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Palandöken: “Dolar, avro bizi ne ilgilendirir"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de konuşmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dikkat çekerek, “Dolar, avro bizi ne ilgilendirir? Bizde yok ki. Bizde Türk Lirası var. Milli paramız olan liraya güvenimiz olsun. Avro'su olanlar düşünsün. Biz olmayan bir şeyin hesabını yapıp kafamızı karıştırmayalım. Biz gün kazanıp yiyen veya maaş alıp geçinen insanlarız. Ülkede huzur, güven, birlik ve beraberlik olması her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da geçmiş ve gelecek yüzyılların yöneticisi olma vizyonu ile çalıştıklarını belirterek, “Bizler belediyeciliği sadece seçilmiş bir dönem olarak algılamıyoruz. Geçmiş yüzyılların ve gelecek yüzyılların nasıl belediye başkanı olunur o vizyon içerisinde bir görev tanımlaması yapıyoruz. Dolayısıyla bir belediye başkanı kendisini sadece seçildiği dönem olarak kendisini algılarsa, çok yanlış ve kısır döngüye girmesine neden olur” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Başkan Gürkan tarafından ‘Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edildi.

Programda son olarak Başkan Gürkan, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'ya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken'e kayısı ve halı hediye etti.