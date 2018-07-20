Saydan, yaptığı açıklamada, ‘’Yasa teklifinde en iyi ihtimalle veteriner hekimlerin unutulduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Çalışan veteriner hekimlerin bine yakın zoonoz hastalık etkeni ile sürekli temas halinde olduğunu, bu seyirde hayvan sağlığı çalışanlarının yıpranmadığını düşünmenin abesle iştigal olacağını ifade eden Saydan ‘’Her yıl onlarca meslektaşım zoonoz hastalıklardan dolayı tedavi görüyor, yasa teklifi kapsamına alınmayan zoonoz etkene maruz kalmış ya da her an kalabilecek durumda olan hayvan sağlığı çalışanlarına haksızlık yapılmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Saydan, “Ahır ve barınak şartlarında hayvan sağlığı çalışanları çeşitli zehirli gazlara maruz kalmaktadır. Öyle ki sendikamız bu durumu daha önce gündeme almış ve hükumete hayvan sağlığı çalışanlarına koruyucu gıda yardımı talebini iletmiş hükumet de bu talebe hak vermiş ve hayata geçirmiştir. Koruyucu gıda yardımı talebimizin onaylanması bile hayvan sağlığı çalışanlarının yıprandıklarının hükumet tarafından kabul edildiğinin bir göstergesidir. Yasa teklifini hazırlayan saygıdeğer üyelerin art niyetli olduğunu düşünmek haksızlık olabilir. Sivil toplum kuruluşlarının hatırlatmaları ile yasa teklifine hayvan sağlığı çalışanlarını da dahil ederek üzerlerinde oluşabilecek zanları ortadan kaldırabilecekleri süreç devam etmektedir. İnanıyorum ki kanun teklifi kapsamına kısa süre içerisinde hayvan sağlığı çalışanları da alınacaktır” diye konuştu.