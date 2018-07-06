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06 Temmuz 2018 17:16

Tohma çayına 25 bin balık bırakıldı

Darende Belediyesi tarafından, ilçeden geçen Tohma çayına 25 bin adet yavru aynalı sazan balığı bırakıldı.

Tohma çayına 25 bin balık bırakıldı

06 Temmuz 2018 17:16


Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, aynalı sazan balığının neslini yaşatmak adına belediye olarak Tohma çayına 25 bin adet aynalı sazan balığı bıraktıklarını söyledi.


Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar’da başlayan ve Darende ilçe merkezinden geçerek Fırat Nehrine kadar binlerce canlıya ve tarım arazilerine hayat veren Tohma Çayında balıkların azalması nedeniyle Darende Belediyesi harekete geçti. Özellikle bilinçsizce avlanma nedeniyle sayılarında ciddi bir azalma yaşanan aynalı sazan balığının neslinin de sürdürülmesi adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Eser, “Başta Hacılar, Gökyar Mahallemiz ve Tohma Kanyonu olmak üzere farklı noktalara 25 bin adet aynalı sazan balığı bıraktık. Bu sayede nesli azalmakta olan balık çeşitliliğimizi artırmayı amaçlamaktayız” diye konuştu.


Başkan Eser, yavru aynalı sazan balıklarının ise Antalya’nın Kepez ilçesinden getirildiğini söyledi.




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