TOKİ konutlarını ihtiyaç dışı kullananlar tahliye ediliyor

Malatya'da dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan 1+1 konutlarını ihtiyacı olmadığı halde kullanan ve evlerini kiraya verdiği tespit edilen vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor. Malatya Valiliği tarafından yapılan denetimler sonucu belirlenen vatandaşlardan TOKİ evleri geri alınarak kura çekiminde yer alan başka ihtiyaç sahiplerine verildi.

Malatya'da TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan 1+1 dairelerden bazılarının kiraya verildiği tespit edilince, evler boşaltılıp, evi satın alan ailelerin sözleşmeleri iptal edildi.

TOKİ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği içinde 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında TOKİ Bölgesinde dar gelirli ailelerin de ev sahibi olabilmesi için bin 524 adet konut yapılmıştı. Ancak bazı konutların kiraya verildiği haberi duyulunca Valilik devreye girdi ve denetimlerini sıklaştırdı.

Bu daireleri kiraya verenler tespit edilerek tahliyeleri gerçekleşti, yerine ise kura ile belirlenen ihtiyaç sahipleri yerleştirildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, "Malatya'da toplam bin 524 1+1 konutumuz mevcut. Şu ana kadar gelen şikayetler kapsamında toplam 195 evin tahliyesi yapıldı. Halen çalışlarımız devam ediyor. Bunların yerine daha önce kurada yedek listede yer alan vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz” diye konuştu.