Topladıkları kayısıları kasalarla yere döktüler

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kayısıdaki fiyat istikrarsızlığından yakınan çiftçiler, çeşitli platformlarda bu sorunlarını dile getirerek yetkililerden çözüm istiyor.

Bu noktada, Samanlı Mahallesi’ndeki çiftçiler kayısının kilosunun 35 kuruşa düşürüldüğünü iddia ederek eylem yaptı. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın da destek verdiği eylemde, üreticiler topladıkları ürünleri yerlere dökerek, emeklerinin karşılığının verilmesini istediler. Bazı tüccarların kayısıyı kendilerinden düşük fiyata alıp başka yerlere yüksek fiyata sattığını ileri süren üreticiler, kayısının para etmemesinden dolayı perişan olduklarını belirtti.

Kayısının maliyetini dahi karşılamadığını savunan üreticiler, kayısıda taban fiyat olmamasından yakınarak bu durumun bir an önce düzeltilmesini istedi.

Burada konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise üreticilerin sorunlarını dile getirerek, firmaların 1 kilo kayısıyı üreticilerden 35 kuruşa aldığını, bunun da çiftçilere büyük zarar verdiğini ifade etti. Kayısının, üreticilerin tek geçim kaynağı olduğunu dile getiren Kiraz, “Kilosu 35 kuruş olan kayısı ne üreticinin maliyetini karşılıyor ne de kayısıda çalışan işçilerin parasını kurtarıyor. Bir üretici 200 kilo kayısı satacak ki bir işçinin bir günlük yevmiyesini çıkartsın. Bu çiftçilere reva değil. Meyve suyu firmaları maalesef kayısın suyunu sıkmayı bırakmışlar üreticinin suyunu sıkmaya başlamışlar. Bütün Malatya’nın kaderi bir tane meyve suyu fabrikası ile 3 tane tüccara asla teslim edilemez. Bizim bir Bakanımız var. Gümrük ve Ticaret Bakanımızın bu sorunu çözmesi lazım. Çiftçilerimizi bu dertten kurtarmalıyız" şeklinde konuştu.