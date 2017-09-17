TÖTM’de 70 yaşındaki hastanın aort damarı ameliyatsız değiştirildi

Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalına başvuran bir hastanın aort damarında baloncuk oluştuğunu tespit ettiklerini söyleyen Kardiyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir, "Hastamızın karın bölgesinden aort damarında yaklaşık 7-8 cm’ye ulaşan normalin 3 katı büyüklükte bir balonlaşma vardı. Bunun sonucunda hastamıza acilen müdahale etme kararı aldık. Bu vakamızda özel bir taşıyıcı sistemle kasık damarından girilerek yapay damar (greft stent) karın bölgesinde baloncuk yapmış olan aort damarına anjiyografi eşliğinde yerleştirildi. Hastaya hafif bir sedasyon uygulandı genel anestezi uygulanmadı. Yaklaşık 15- 20 dakikalık bir işlemle bu baloncuğu kapattık, çok başarılı bir işlem oldu” şeklinde konuştu.

Pekdemir, operasyona Prof. Dr Nevzat Erdil ve Doç Dr. Mehmet Cansel’in de katıldığını söyleyerek, hastanın operasyon sonrasında çok kısa sürede toparladığını belirtti.