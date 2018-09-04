Toygar Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi yapıldı

Malatya’da yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Battalgazi Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Toygar Mahallesi’nin Mollalar ve Kıraçlar küme evleri yolunun 5 km’lik sıcak asfalt serimini yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sahil Camii çevre düzenlemesini de yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle sakinlerinden Cumali Doğan, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Şimdiye kadar köyümüz toz toprak içindeydi. Belediye geldi, hizmete kavuştuk. Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Cumali Burak ise, “Yapılan hizmet için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Ahmet Doğan ise, “Yaşım altmış. Kömür işletmesinden emekliyim. Devletimize Allah zeval vermesin. Kapımıza kadar asfalt geldi. Çamurdan çıkılmıyordu” diye konuştu.