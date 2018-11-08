İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor Malatya'ya geldi.


Trabzon'dan özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibini bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı. Sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın kadroda yer almadığı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.


Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.