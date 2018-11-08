Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor Malatya'ya geldi.

Trabzon'dan özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibini bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı. Sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın kadroda yer almadığı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.