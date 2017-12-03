Trafik Eğitim Pakında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların erken yaşta trafik eğitimi almaları amacıyla, Trafik Eğitim Parkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor

Bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilerin güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak için "Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi" düzenlendi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada eğitimlerin, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Malatya Ulaşım Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğüne bağlı eğitici personeller tarafından verildiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında yaklaşık 700 öğrenciye eğitim verildiği, "Okul Geçidi Görevlilerinin" 12 yaşını bitirmiş öğrenciler ile istekli veli ve öğretmenler arasından seçildiği kaydedildi.

Özellikle okul önleri ve yakınlarında meydana gelen trafik kazalarında yaralananların çoğunluğunu 5-14 yaş grubu çocukların oluşturduğuna dikkat çekilerek, çocukların trafik kazalarından korunması, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak topluma kazandırılmasının herkesin ortak görevi olduğu vurgulandı.

Ayrıca "Okul Geçidi Görevlilerinin" gerektiğinde taşıt trafiğini durdurma yetkisine sahip olduğu belirtilirken, araç sürücülerinin görevlinin vereceği işaret ve talimata uyma zorunluluğunun bulunduğu, uymayanlara ise 206 lira trafik cezası uygulanacağı duyuruldu.