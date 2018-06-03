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03 Haziran 2018 01:38

Trafikte makas kaza getirdi: 1 yaralı

Malatya’da trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, önündeki otomobile çarptı.

Trafikte makas kaza getirdi: 1 yaralı

03 Haziran 2018 01:38

Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza Çevre yolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde bulunan alt geçit çıkışında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, çevre yolu istikametinden kent merkezi istikametine doğru 44 PY 676 plakalı otomobili ile iddiaya göre makas atarak ilerleyen S. G. aynı istikamette ilerleyen Veysel A. yönetimindeki 34 HR 3502 plakalı otomobile çarptı.Kazada Rabia A. yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken,alkollü olduğu iddia edilen 44 PY 676 plakalı otomobili sürücüsü S. G. alkolmetreyi üflemeyi reddetti.


Bunun üzerine polis ekipleri S. G.’nin ehliyetine el koyup, alkollü araç kullanmak suçundan para cezası kesti.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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