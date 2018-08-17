Tren raylarını çalan hırsızlar yakalandı

Alınan bilgilere göre, Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesinde TCDD’ye ait iltisak hattında daha önceden kesilmiş 2,5 metre boyunda 2,5 ton ağırlığında 25 adet ray demirini çalan 2 şüpheli, köy koruyucusunun dur ihtarına uymayıp kaçması üzerine yapılan takip sonucunda köy koruyucusu tarafından yakalandı. 44EP 411 plakalı araç ve çalınan hurda demirler ile birlikte yakalanan V.K. ve M. Ç. sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Hırsızlıkta kullanılan araç ve çalınan tren raylarına ise el konuldu.