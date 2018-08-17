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17 Ağustos 2018 17:00

Tren raylarını çalan hırsızlar yakalandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde TCDD’ye ait 25 parça ray demirini çaldıkları iddiası ile yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Tren raylarını çalan hırsızlar yakalandı

17 Ağustos 2018 17:00


Alınan bilgilere göre, Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesinde TCDD’ye ait iltisak hattında daha önceden kesilmiş 2,5 metre boyunda 2,5 ton ağırlığında 25 adet ray demirini çalan 2 şüpheli, köy koruyucusunun dur ihtarına uymayıp kaçması üzerine yapılan takip sonucunda köy koruyucusu tarafından yakalandı. 44EP 411 plakalı araç ve çalınan hurda demirler ile birlikte yakalanan V.K. ve M. Ç. sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Hırsızlıkta kullanılan araç ve çalınan tren raylarına ise el konuldu.




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