Tren yolu köprüsü asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Babuktu'da tren yoluna yapılan köprüye sıcak asfalt serimi yaptı.

Kiltepe Mahallesi ile Yeşilkaynak Mahallesini birbirine bağlayan tren köprüsü trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacak. Kuzey Kuşak Yolunun da bağlantı yollarından biri olan köprü hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ile birlikte Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ve Yeşilkaynak Mahalle Muhtarı Murat Karaduman da katıldı.

Köprü hizmette

Demir yolu ağlarının Malatya'yı ikiye böldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Adana-Elazığ hattı ve Sivas hattı var. Kent merkezinde bazı bölgelere köprüler yapılması gerekiyordu. Devlet Demiryollarımızla görüşerek Kuzey Kuşak Yolunun Topsöğüt-Yeşiltepe hattına köprülü üst kavşak yapılmasını sağladık. Biz köprülü kavşakta perde duvar, yan yollar, kavşak düzenlemeleri, korkuluklar, aydınlatma, peyzaj ve asfalt çalışmaları yaptık. Babuktu mevkisinde ise köprü yapıldı. Buranın da asfaltını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kiltepe Mahallesinin önemli sorunlarından birinin tren yoluna yapılacak köprü olduğunu belirten Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, “Babuktu mevkisinde bulunan tren yolu geçidi tehlike arz ediyordu. Buraya köprü yapılması gerekiyordu. Çalışmaların sonuna geldik. Büyükşehir Belediyemiz köprüye sıcak asfalt döküyor. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Polat'a teşekkür

Yeşilkaynak ve Kiltepe bölgesinde trafiğin rahatlayacağına dikkat çeken Yeşilkaynak Mahalle Muhtarı Murat Karaduman, “Babuktu mevkii sanayi sitesi, Hayvan Pazarı'nın bulunduğu yoğun bir bölge, tren yolu güvensizdi. Yapılan çalışmalarla bu sorun ortadan kalktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.