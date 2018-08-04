Trenin altında kalan şahıs ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya güzergahında ilerleyen yük treni, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde aniden trenin önüne atladığı iddia edilen C.K.’ya (59) çarptı. Makinistler treni hemen durdururken, ağır yaralanan C.K. ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ciddi olan şahsın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayın bir intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.