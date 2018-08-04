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04 Ağustos 2018 23:06

Trenin altında kalan şahıs ağır yaralandı

Malatya’da yük treninin altında kalan 59 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Trenin altında kalan şahıs ağır yaralandı

04 Ağustos 2018 23:06


Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya güzergahında ilerleyen yük treni, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde aniden trenin önüne atladığı iddia edilen C.K.’ya (59) çarptı. Makinistler treni hemen durdururken, ağır yaralanan C.K. ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ciddi olan şahsın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayın bir intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.




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