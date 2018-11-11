‘TRT Belgesel Kuşağı' gösterimleri başladı

C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün Yeşil Sinema'da ‘TRT Belgesel Kuşağı' bölümünden üç filmin gösterimi yapıldı. Osman Öztürk'ün ‘Ucuz Hayatlar', Emre Karapınar'ın ‘Aile Olmak've Göknil Duygulu'nun ‘Doğu'nun Kayıp Siluetleri' filmlerinin ardından TRT Belgesel Genel Koordinatörü Süleyman Tezgel'in katılımı ile bir söyleşi de gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü ise festivalin Ulusal Program Koordinatörü Merve Genç Kurşun üstlendi.

TRT Belgesel'in bir dönüşüm içerisinde olduğundan bahseden Süleyman Tezgel, dünyadaki rakip kanallarla yarışabilecek içerikler ürettiklerini ifade etti. Tezgel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok yakın bir zamanda TRT Belgesel yeni yüzüyle ortaya çıkacak. Bugün izlediğiniz gibi uluslararası belgesel kanallarıyla rekabet edebilecek nitelikte işler üretmeye başladık. Çünkü etrafımızda çok fazla insan hikâyesi var, çok fazla acı çeken insan var. Bu coğrafyada gerekli teknik altyapıya ve gerekli insan gücüne sahip tek ülke var, o da Türkiye.”