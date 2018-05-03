TRT, radyo yayıncılığının 91. yıldönümünü Malatya’da kutluyor

yıldönümü dolayısıyla Malatya’da etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi ve TRT işbirliği ile Malatya’da ‘Radyo Köyü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye binası arkasında gerçekleştirilen açılış töreni öncesi TRT Halk Müziği sanatçılarından Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi. ‘Radyo Köyü’ açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Göğüş, TRT’nin 6 Mayıs 1927 yılında yayın hayatına başladığını belirterek, “Radyo eski bir iletişim aracıdır. Radyo bazen gönülden gelen bir şarkı, bazen dinlediğimiz yanık bir türkü, bazen bir haber, bazen söyleşi olarak bize arkadaşlık etmektedir. Bugün hala yolculuk yaptığımız aracımızda, çalıştığımızda, yanı başımızda, telefonumuzda bize kadim dostluğunu devam ettirmektedir” şeklinde konuştu.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ise Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Radyo Müzesi’nin açılışını ve aynı zamanda radyo günlerini de Malatya’da yaptıklarını belirtti. Malatya’nın bir taraftan ekonomi, altyapı, şehirleşme olarak ilerlerken bir taraftan da kültür sanat alanında da önemli işler yaptığını dile getiren Durdu, “Bir fotoğraf makinesi müzesi açtık. Sanat sokağı, Malatya’dan daha büyük şehirlere taş çıkaracak organizasyonlara ev sahipliği yapıyor" ifadelerine yer verdi.

Son olarak bir konuşma yapan Malatya Valisi Ali Kaban ise radyonun hem eski hem de eskimeyen bir araç olduğunu ifade ederek, “Çünkü başlangıç itibariyle oldukça erken bir dönemin yayın aracıdır. Bugün gelinen noktada birçok yeni yayın vasıtaları devreye girmişken, özellikle 0de görsel sektör artık her şeyi kaplamış durumda, buna rağmen radyo saygınlığını, kabul edilebilirliğini kabul edilmişliğini yitirmemiştir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sayıştay Başkanı Seyyit Ahmet Baş ile TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu’ya, Vali Ali Kaban ve Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır tarafından el işlemeli bakır semaver seti hediye edildi. Konuşmaların ardından ‘Radyo Köyü’nün açılışı yapılarak, törene katılanlar tarafından gezildi.

Açılış törenine Malatya Valisi Ali Kaban, Sayıştay Başkanı Seyyit Ahmet Baş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Göğüş, Malatya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Ercan Turan, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.