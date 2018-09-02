TRT Spikeri Göktaş Battalgazi’ye hayran kaldı

Göktaş, Battalgazi ilçesindeki tarihi dokudan etkilendiğini söyledi.

Malatya’ya gelen TRT Spor Spikeri Güven Göktaş, Battalgazi ilçesinde bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı başta olmak üzere Ulu Cami, Kanlı Kümbet ve Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni gezdi. Battalgazi ilçesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Göktaş, Battalgazi ilçesinin tarihi dokusunda etkilendiğini ifade ederek, “Battalgazi’yi gezme fırsatı buldum. Çok da etkilendim. Öncelikle Kanlı Kümbet’e uğradık, yapı olarak çok güzel bir yapı, Restore edilmiş halini de gördüm. Ondan sonra Kervansaraya gittik ki Kervansaraylar her zaman ilgimi çeken yapılardır. Hem ipek yolu üzerinde olması, hem geçmişle bugünü bir araya getirmesi, dışarısı o kadar sıcakken içerisinin çok serin olması ve kentin merkezinde olması, insanların çok çabuk ulaşabileceği bir yerde olması ve iyi restore edilmesi gerçekten beni etkiledi. İçerdeki kuş yuvası seramik sergisi de çok hoşuma gitti. Gerçekten özel bir şey yapılmış oraya. Sonra Poyraz Konağı’na geldik. Burası zaten hepimizin aslında bizim yaş grubumuz için söylüyorum, çocukken benzer evlerde aşağı yukarı yaşamışızdır. Hem bir nostalji oldu benim için, hem de çok güzel canlandırılmış Malatya ile ilgili bilmediğim yada anımsamadığım şeyleri hatırladım. Örneğin çarşafın ben yapısına baktığım zaman ben tokat işi olduğunu düşünürdüm aslında Malatya işi imiş bunu öğrendim. Buradaki ev halkının yaşam tarzı ile ilgili çok güzel bilgiler aldık. Battalgazi’nin belediye başkanı ile geçen yıl tanışmıştık, birlikte bir yemek yemiştik ve öğretmen kimliğinin de yaptığı işlerde mutlaka etkisinin olduğunu düşünüyorum. Battalgazi’nin tarihi yapısını gördükçe bundan sonra da böyle işlerin devam edeceğini düşünüyordum ve daha çok insanın gelip görmesi sağlanmalı” diye konuştu.