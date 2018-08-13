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13 Ağustos 2018 14:16

TSK’nın kahraman ve emektar köpekleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır karakolları ve Afrin bölgesinde yürüttüğü terör operasyonlarına önemli katkılar sağlayan kahraman mayın arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım ve tedavi işlemleri Malatya’da yapılıyor.

TSK’nın kahraman ve emektar köpekleri

13 Ağustos 2018 14:16


Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri tarafından Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğüne getirilen Ekin, Bayka, Akil ve Fadiş isimli köpekler, bugüne kadar terör örgütlerince döşenmiş birçok patlayıcının önceden tespitinde etkin rol oynadı.


Yaptığı görevlerle Mehmetçiğin gözü konumunda olan 4 mayın arama köpeğinin tüm bakımları Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğünde görevli uzman hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.


Kahraman ve emektar köpekleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Burada bu köpeklerimizin 6 ayrı tedavilerini ve aşılarını yapıyoruz. Hem mantarla ilgili hem parazitlerle ilgili hem de bağışıklık sistemleri ile ilgili köpeklerimizin tedavilerini ve aşılamalarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Türkiye üzerinde son zamanlarda büyük oyunlar oynandığını kaydeden Çınar, ekonomik baskılara dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.


Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürü Abuzer Karataş ise emektar köpeklerin bakımını üstlenerek çok anlamlı bir görev ifa ettiklerini söyledi.


Klinik olarak her türlü hizmeti köpekler için seferber ettiklerini aktaran Karataş, rutin olarak köpeklere aşı yaptıklarını da dile getirdi.




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