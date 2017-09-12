TSO adayı Şahin’den süt ürünleri tespiti

İş Adamı Namık Şahin, Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ihsan Akın ve Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu‘nu ziyaret etti. Şahin hayvancılığın Malatya’da önemli yer tuttuğunu belirterek, "Birçok ailenin gelir veya yan gelir olarak hayvancılık yaptığını görüyoruz. Malatya’nın kayısısı kadar süt ve süt ürünleri de dışarıda tercih edilmektedir" ifadesini kullandı. İhsan Akın ve Aziz Kurtoğlu ise süt ve hayvancılığın Malatya ekonomisindeki önemini belirterek, sektör içerisindeki esnafın problemlerinden bahsetti.

Şahin ise problemlerin el birliği yapılarak çözülebileceğini, başkanlığı sürecinde tüm esnaf ve sanayici birlikleri ile beraber çalışacağını söyledi.