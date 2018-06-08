TSO hastanede tedavi gören çocuklara “Kitap getirdim sana” kampanyası

"Okudukça değişiyor dünya" sloganıyla başlatılan kampanya MTSO’nun 27. Eğitim Komitesi meclis üyesi Mesut Özdemir tarafından yürütülüyor.

Projenin temel ilkesi Turgut Özal Araştırma Hastanesi başta olmak üzere hastanelerde ağır ve uzun tedavi gören çocukların tedavi süresince kitaplarla buluşturulması.

TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, kampanya çerçevesinde ağır ve uzun tedavi gören çocukların eğitim gördüğü Turgut Özal Araştırma Hastanesi İlköğretim Okulu’nu kitapla buluşturdu. Kitap teslim törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, MTSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ve Turgut Özal Araştırma Hastanesi Başhekimi Hakan Parlakpınar katıldı.

“Çok güzel bir uygulama”

Burada konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, TSO’nun tedavilerinin yanında eğitim de gören çocukları kitapla buluşturduğunu kaydederek, “Bugün Ticaret ve Sanayi Odası hastanemizin okuluna öğrencilerimize burada hasta olup çocuk bölümünde yatan yavrularımıza kitap kampanyası başlattı. Bugün bu kitap etkinliğinin açılışı için buradayız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Bey ve bu etkinliği koordine eden Mesut Bey ve çok değerli çalışma arkadaşlarım ile beraber bu projeyi hazırladık. Bugün de bu yavrularımızı ve diğer serviste yatan çocuklarımıza kitaplarımızı dağıtacağız. 175 çocuğumuz bizim hastanemizde bu bölümde bu okulda eğitim görüyor. Bu okul çok önemli, özellikle ilkokul ve ortaokul çocuklarımız herhangi bir nedenle gelip yattıkları zaman okullarından da geri kalmasın diye bir taraftan tedavilerini alıyorlar, bir taraftan da burada bu okulda onların eğitimini devam ettiriyoruz. Bu büyük eserlerin doğurduğu çok güzel bir uygulama. Bizim bu uygulamamız çok uzun yıllardır devam ediyor. Bu yıl da eğitim öğretim döneminde 175 çocuğumuz ilkokulda ortaokulda eğitimlerini hiç aksatmadan okuyorlar. Hastanede taburcu olduklarında da kendi okullarında burada aldığı eğitiminin devamını getiriyorlar. O yüzden şimdi bu kitap kampanyası ile taçlandırılmış olduk. Bu yılki eğitim öğretim denememizi ben bu kampanyayı başlatan ve açılışta emeği olan çok değerli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Bey ve Mesut Bey’e teşekkür ediyorum. Baş hekimimize ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aslında sadece onlar değil burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Daha iyi projeler yapabileceğimize inanıyoruz”

MTSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ise tedavi gören ve eğitimine devam edemeyen çocuklara katkı sunmak istediklerini belirterek, “Bundan sonraki süreçte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası toplumun sesini dinleyen toplum ile iç içe bir koordinasyon içerisinde yürüteceği yönetim anlayışının bir parçası olarak, ticaretini haricinde sosyal sorumluluk projelerinde de olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu arada Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım ve Sayın Başhekimin daha sonraki süreçlerde şu anda sağlık tedavileri devam eden ve sağlık tedavilerinin devam ettiği süreçte okuluna gidemeyen çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayabilmek adına yapmış olduğumuz bir kitap çalışması vardı. Bundan sonraki süreçte de neler yapabiliriz birlikte onun alt yapısını oluşturan projelere devam edeceğiz. Ben bu projede emeği geçen değerli meclis üyemiz Mesut Bey’ e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte Malatya’da duyarlı olabileceğimiz ticaret aracınla beraber sosyal projelerin altına da imza atacağımızı bu anlamda da Sayın Rektörümüzün bakış açısı anlayışının bizlerle örtüştüğü ve bundan sonraki süreçte de daha iyi projeler yapabileceğimize inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de insanların sorumluluk projelerine de duyarlı olmalarını arz ediyorum” diye konuştu.