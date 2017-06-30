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30 Haziran 2017 16:57

TSYD yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner ve yönetimi, 2017-2018 Futbol Sezonu öncesi Malatya’daki basın kuruluşlarını ziyaret ederek, yeni sezonda stattaki müsabakaları izleyecek basın mensuplarına yönelik “2017 Spor Yerlerine Giriş Talimatı” hakkında bilgi verdi.

TSYD yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor

30 Haziran 2017 16:57


Bu kapsamda son olarak İhlas Haber Ajansı (İHA)’nı ziyaret eden Güner, burada yaptığı açıklamada, TSYD Genel Merkezi tarafından “2017 Spor Yerlerine Giriş Talimatı”nın kendilerine ulaştığını ifade ederek, “Biz de talimatı ilimizdeki basın kuruluşlarına gerek ziyaretlerle gerekse de e-mail yoluyla bizzat ilettik ve talimatı anlattık. Bu anlamda yaklaşık 1 haftadır Malatya’daki basın yayın kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Son durağımız da İHA Malatya İl Temsilciliği oldu. Ziyaretlerimizde basın mensubu arkadaşlarımıza talimat konusunda bilgilendirme yaptık ve stada girişler için gerekli olan evrakların bir an önce hazırlanmasını istedik” ifadelerini kullandı.


Talimattaki kriterler hakkında da bilgi veren Güner, “Talimat gereği bir basın kuruluşunda sigortalı çalışan ve sarı basın kartı olan basın mensupları maçları takip edebilecek. Bu kriterleri yerine getiremeyenler ise basın mensubu olarak maçları takip edemeyecek” şeklinde konuştu.


TSYD olarak Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasından dolayı stada girişleri daha titiz ve sıkı bir şekilde sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Güner, yarına kadar basın mensuplarının talimatta istenen evrakları tamamlayarak kendilerine ulaştırmasını istedi.




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