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09 Mayıs 2018 12:41

TSYD’den Fair Play ödülü sahibi Hülya Bingöl’e ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Malatya temsilciliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Jürisi tarafından, Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı Büyük Ödülüne layık görülen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Okutmanı Dr.

TSYD’den Fair Play ödülü sahibi Hülya Bingöl’e ziyaret

09 Mayıs 2018 12:41

Hülya Bingöl ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Rıfat Güneş’e bir kutlama ziyareti gerçekleştirdi.


TSYD Malatya Temsilciliği ile birlikte İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde çok sayıda panel ve söyleşiyi gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Okutmanı Dr. Hülya Bingöl, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Jürisi tarafından TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında “Tanıtım Dalı Büyük Ödülü”ne layık görüldü. İnönü Üniversitesini sevince boğan ödül 24 Mayıs’ta törenle verilecek. TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner Malatya’da yaptıkları araştırmada bu düzeyde bir ödülün ilk defa alındığını belirterek “Spor Bilimleri Fakülte Dekanımızın önerisiyle Türkiye Fair Play Tanıtım Dalı Büyük Ödülüne layık görülen Hülya Bingöl Hocamız Malatya’ya ayrı bir gurur yaşatmıştır. Öğrencilik yıllarındaki spordaki başarısını bu kez de Üniversite de Hoca olarak sürdürmektedir. Bu değerlerimizin Üniversitemizde görev almaları bizleri mutlu etmektedir. Sayın Dekanımıza da teşekkür ediyoruz, Spor Bilimleri Fakültesi bu ödüllerle daha iyi yerlere gelecektir” dedi.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Rıfat Güneş, önemli bir ödülü Üniversiteye kazandıran Hülya Bingöl ile gurur duyduklarını belirtirken, ödüle layık görülen Dr. Hülya Bingöl ise “bu ödülde herkesin katkısı var. Bana yardımcı olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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