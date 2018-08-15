TSYD’den işadamı Kalı’ya forma

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip etmek için İzmir’e giden Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilciliği üyeleri ve gazeteciler, Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı ile bir araya geldi. TSYD Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner, Kalı’ya arkasında adının yazılı olduğu 44 numaralı Yeni Malatyaspor formasını hediye etti.

Kalı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni Malatyaspor hepimizin ortak paydası ve ortak sevdası. Takımımızın başarısı bizleri her zaman mutlu ediyor. Bizde Gözde Grubu olarak her zaman Yeni Malatyaspor’umuza elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Geçen sezon takımın önemli bir başarı yakaladığına dikkat çeken Kalı, "Geçen sezon takımımız Süper Lig’de yeni olmasına karşın önemli bir başarı yakaladı. Ligi 43 puanla 10.sırada tamamlamaları oldukça önemliydi. Bu sezonda takımımızın aynı başarıyı yakalayarak, ligi daha iyi bir yerde bitireceğine inancımız tam" diye konuştu.

“Yoluna en güzel şekilde devam edeceğine inanıyorum”

Kalı, Süper Lig’de zevkli bir sezonun kendilerini beklediğini ifade ederek, "Yeni Malatyaspor’umuz Süper Lig’e geçen sezon büyük renk kattı. Bu sezonda başarılı sonuçlar alarak, yoluna en güzel şekilde devam edeceğine inanıyorum. Ben, Yeni Malatyaspor’umuz başta olmak üzere Süper Lig’deki büyün takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

“Yeni Malatyaspor’a verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz"

TSYD Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner ise organizasyon düzenlenmesine katkı sağlayan Kalı’ya teşekkür ederek, "Malatyalı işadamımız Kenan Kalı, İzmir’e düzenlediğimiz bu organizasyonda bize katkı sağladı. Kendilerine Yeni Malatyaspor’a verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilciliği üyeleri ve gazeteciler, İzmir ziyaretleri kapsamında bir dönem efsane Malatyaspor’un kulüp başkanlığını, öte yandan Yeni Malatyaspor, kulüp ikinci başkanlığı görevini yapan İlhan Kavuk’la da bir araya geldi.