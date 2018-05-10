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10 Mayıs 2018 18:34

TSYD’den Ticaret Borsasına hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Temsilciliği, yeni göreve seçilen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSYD’den Ticaret Borsasına hayırlı olsun ziyareti

10 Mayıs 2018 18:34


TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, Malatya Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Ramazan Özcan’ın kayısının sorunlarını iyi bildiğini belirterek “Kayısı Malatya ekonomisine yılda 1 milyar liralık katkı sunuyor ve Malatya’da ekonominin çarkları kayısı ile dönüyor. Bu nedenle yeni seçilen Özcan, bu görevi en iyi şekilde yapacağına inancımız tamdır. Kayısının tanıtımı içinde birlikte çalışacağız” ifadelerine yer verdi.


Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Yeni Malatyaspor’un süper ligde olmasının kayısının ve Malatya’nın tanıtımı için iyi bir fırsat olduğunu ifade ederek “TSYD Malatya Temsilciliği kayısının tanıtımı için çaba sarf ediyor. Bizlerde bu çalışmalara destek olacağız. Sporun birleştiren gücünü kayısının tanıtımında da göstermek istiyoruz. Ziyaret nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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