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06 Ocak 2017 17:59

TTK Başkanı Turan Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

TTK Başkanı Turan Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

06 Ocak 2017 17:59

Malatya’ya gelen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Sarıkamış şehitleri konuşuldu.
Battalgazi Belediyesi tarafından Sarıkamış Şehitlerini Anma programına katılmak üzere Malatya’ya gelen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turan’ı Malatya’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik beye hoş geldiniz diyorum. Malatya’mızı onurlandırdınız. Türk Tarih Kurumu hakikaten Cumhuriyet ile yaşıttır. Cumhuriyetimizin kazanımları açısından önemli bir kurumdur. Tabi kendilerine davetimizi ilettiğimizde, özellikle Sarıkamış harekatı konferans vermesi noktasında dileğimizi ilettiğimizde kendileri de bunu kabul ettiler. Bu vesileyle biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakikaten Sarıkamış faciası milletimizin tarihinde, milletimizin zihninde unutulmaması gereken bir durumdur” diye konuştu.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise, Sarıkamış Şehitlerini anlatmak için Malatya’ya geldiğini belirterek, “Bende Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak gerçekten öncelikle Malatya’da bulunmaktan dolayı mutluluğumu belirmekte yarar görüyorum. Değerli Başkanımız Selahattin Bey’in davetini duyunca memnuniyetle bunu kabul ettim. Hem Sarıkamış da şehit olan pek çok Mehmetçiğimizi anma vesilesi olması vesilesiyle, hem de belki tarihimizin kara bir sayfasını dile getireceğiz. Gençlerimize, nesillerimize, kamuoyumuza küçükte olsa bir sesleniş yapacağız. Ama hani bu tarihteki felaket olarak anılan menfi olarak zihinlerde kalan bu hadiseyi günümüzde nasıl müsbete dönüştürebiliriz, nasıl ondan yararlanabiliriz mahiyetinde bir fikir alışverişi yapma açısından da bu toplantı vesile olacak. O bakımdan ben hem Malatya’da bulunmaktan, hem de bu toplantıda bir bakıma fikir alışverişi yapmaktan memnuniyetimi bir kere daha arz etmek istiyorum. Bu toplantının önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



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