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20 Haziran 2017 15:42

TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilerden rektör Kızılay’a ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen lise ve ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilerden rektör Kızılay’a ziyaret

20 Haziran 2017 15:42

Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.


Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Birol Bayram Güngör, öğrenciler ve danışman öğretmenleri yer aldı.


Ankara’da 8-12 Mayıs tarihilerinde yapılan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ile Eskişehir’de 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında kimya, biyoloji ve matematik alanlarında dereceye giren Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve danışman öğretmelerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Rektör Kızılay, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Rektör Kızılay, öğrencilerin üniversite seçimlerini yapmadan önce okuyacakları bölümü belirlemelerinin önemli olduğunu söyledi.


İnönü Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildiğini belirten Rektör Kızılay, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi ile Çocuk Üniversitesinin birlikte önemli çalışmalara imza atabileceğini kaydetti.


Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Birol Bayram Güngör ise, bilim ve sanat merkezinin Türkiye’nin en başarılı merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Rektör Kızılay’a teşekkür etti.


Rektör Kızılay, danışman öğretmen ve öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.




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