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08 Temmuz 2018 13:59

TÜFAD’da Bayındır güven tazeledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesinde başkanlığa yeniden Nihat Bayındır seçildi.

TÜFAD’da Bayındır güven tazeledi

08 Temmuz 2018 13:59


Tek liste halinde gidilen kongre Bayındır güven tazeledi. Nihat Bayındır başkanlığındaki TÜFAD Malatya Şubesi yönetimi şu isimlerden oluşuyor:


"Cumali Dedeoğlu, Sinan Alkış, Süleyman Kale, Muharrem Zeyno, Eyüp Menge, Kadir Gülver, Burak Taştekin, Sezer İnce, Berkan Erkoç, Hüseyin Ökke, Murat Taştan, Erdoğan Özdemir, Bayram Baysal, İskender Temizer." Yeniden başkanlığa seçilen Nihat Bayındır yaptığı bir konuşma yaparak, üyelere teşekkür etti. Bayındır, “Bugün burada 3 yıllık sürede yaptığımız her şeyi ibra ettiniz ve bizi tekrar göreve getirdiniz. Bu bize karşı duyulan bir güvendir. Bu güvenden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Kongremizin yapılmasında emeği olan, bizimle birlikte olağan genel kurulu yöneten değerli divan kurulu üyelerimize, hocalarımıza, antrenör arkadaşlarımıza ve basınımızın emektarlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza aynı samimiyet ve istekle devam edeceğiz” diye konuştu.




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