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28 Şubat 2018 15:56

TÜFAD’dan sakatlanan futbolculara geçmiş olsun mesajı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi ve Malatya Amatör Futbol Lig’inde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda sakatlanarak ameliyat geçiren futbolculara Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi yazılı açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TÜFAD’dan sakatlanan futbolculara geçmiş olsun mesajı

28 Şubat 2018 15:56


İnönü Üniversitesispor’un Arabanspor ile oynadığı maçta elmacık kemiği kırılan Cihat Durmaz önceki gün 3 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Kırmızı-beyazlı kulübün kalecisi Enes Besnili’nin ve orta saha oyuncusu Serkan Koçaslan’ın da hafta içerisinde operasyon geçireceği belirtilmişti. Öte yandan 2. Amatör Futbol Ligi takımlarından Balabansporlu Selçuk Kılıçarslan, Malatya İdmanyurdulu Sinan Geçit, Hekimhan Girmanasporlu Mikail Arıkan da geçen hafta rakip takım oyuncularıyla girdikleri ikili mücadeleler sonrasında sakatlık yaşamışlardı. Futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili kulüplerinden bilgi alan TÜFAD Malatya Şubesi yaşanan sakatlıkların kamuoyunu ve kendilerini üzdüğünü belirterek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.


Dernek tarafından yapılan açıklamada “Bu hafta İlimizde oynanan müsabakalarda bizleri derinden üzen sakatlıklar yaşanmıştır. BAL ekiplerimizden İnönü Üniversitesispor oyuncularından Cihat Vurmaz, Serkan Koçarslan, Enes Besnili, Balaban Belediyespor’dan Selçuk Kılıçarslan, Malatya İdmanyurduspor’dan Sinan Gecit , Hekimhan Belediye Girmanaspor’dan Mikail Arıkan’ın yaşadıkları sakatlıklar bizleri üzmüştür. Sporcu kardeşlerimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.




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